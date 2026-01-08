Soirée Animations musicales Saint-Affrique
Soirée Animations musicales Saint-Affrique vendredi 9 janvier 2026.
Soirée Animations musicales
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
SOIRÉE ANIMATIONS MUSICALES ROUND 2 !
Programme de la soirée
20h-22h30
Quizz Blind test Jeux & défis
Équipes de 2 à 4 personnes
Avec @thibaud_ambianceur
Les points comptent pour le classement général
1 lot à gagner pour l’équipe gagnante
22h30 1h DJ set avec Thib’z .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MUSICAL ENTERTAINMENT ROUND 2!
L’événement Soirée Animations musicales Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)