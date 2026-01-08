Soirée Animations musicales Saint-Affrique

Soirée Animations musicales

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

SOIRÉE ANIMATIONS MUSICALES ROUND 2 !

Programme de la soirée

20h-22h30

Quizz Blind test Jeux & défis

Équipes de 2 à 4 personnes

Avec @thibaud_ambianceur

Les points comptent pour le classement général

1 lot à gagner pour l’équipe gagnante

22h30 1h DJ set avec Thib’z .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

MUSICAL ENTERTAINMENT ROUND 2!

