Soirée animée avec le groupe Rock in progress – Campanile Saint-Arnoult, 18 juin 2025 19:00, Saint-Arnoult.

Calvados

Soirée animée avec le groupe Rock in progress Campanile Avenue Michel d’Ornano Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 19:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Le restaurant Le Campanile à Saint-Arnoult propose une soirée BBQ et un concert du groupe Rock in progress. Cette formation groupe lexovienne, créé en 2023, réunit six passionnés de musiques, trois hommes et trois femmes, unis par l’envie de partager l’énergie du rock sous toutes ses formes. Parfois des grands classiques aux reprises revisitées, leur répertoire traverse les générations et les styles.

Le restaurant Le Campanile à Saint-Arnoult propose une soirée BBQ et un concert du groupe Rock in progress. Cette formation groupe lexovienne, créé en 2023, réunit six passionnés de musiques, trois hommes et trois femmes, unis par l’envie de partager l’énergie du rock sous toutes ses formes. Parfois des grands classiques aux reprises revisitées, leur répertoire traverse les générations et les styles. .

Campanile Avenue Michel d’Ornano

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 87 54 54

English : Soirée animée avec le groupe Rock in progress

Le Campanile restaurant in Saint-Arnoult is offering a BBQ evening and a concert by the group Rock in Progress. Created in 2023, this Lexovian band brings together six music enthusiasts, three men and three women, united by a desire to share the energy of rock in all its forms. From the great classics to revisited covers, their repertoire crosses generations and styles.

German : Soirée animée avec le groupe Rock in progress

Das Restaurant Le Campanile in Saint-Arnoult bietet einen BBQ-Abend und ein Konzert der Band Rock in progress. Die 2023 gegründete Band aus Lexovien besteht aus sechs Musikbegeisterten, drei Männern und drei Frauen, die der Wunsch vereint, die Energie des Rock in all seinen Formen zu teilen. Ihr Repertoire reicht von großen Klassikern bis hin zu neu interpretierten Coverversionen und durchquert Generationen und Stile.

Italiano :

Il ristorante Le Campanile di Saint-Arnoult propone una serata barbecue e un concerto del gruppo Rock in Progress. Creata nel 2023, questa band lexoviana riunisce sei appassionati di musica, tre uomini e tre donne, uniti dal desiderio di condividere l’energia del rock in tutte le sue forme. Dai grandi classici alle cover rivisitate, il loro repertorio attraversa le generazioni e gli stili.

Espanol :

El restaurante Le Campanile de Saint-Arnoult ofrece una velada de barbacoa y un concierto del grupo Rock in Progress. Creado en 2023, este grupo lexoviano reúne a seis aficionados a la música, tres hombres y tres mujeres, unidos por el deseo de compartir la energía del rock en todas sus formas. Desde los grandes clásicos hasta versiones revisitadas, su repertorio atraviesa generaciones y estilos.

L’événement Soirée animée avec le groupe Rock in progress Saint-Arnoult a été mis à jour le 2025-05-21 par OT SPL Deauville