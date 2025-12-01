Soirée animée

Salle des fêtes BUGARD Bugard Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

19h Apéritif

21h Repas 20€ (potage, poule au pot à la bugardaise, dessert glacé, vin et café).

23h Bal animé avec O’Positif.

Inscription avant 7/12 au 06 11 73 41 42 ou 06 88 98 76 92.

Salle des fêtes BUGARD Bugard 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 73 41 42

English :

7pm Aperitif

9pm 20? meal (soup, bugardaise chicken, iced dessert, wine and coffee).

11pm Live music with O’Positif.

Registration before 7/12 on 06 11 73 41 42 or 06 88 98 76 92.

