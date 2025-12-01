Soirée animée Salle des fêtes Bugard
Soirée animée Salle des fêtes Bugard samedi 13 décembre 2025.
Soirée animée
Salle des fêtes BUGARD Bugard Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
19h Apéritif
21h Repas 20€ (potage, poule au pot à la bugardaise, dessert glacé, vin et café).
23h Bal animé avec O’Positif.
Inscription avant 7/12 au 06 11 73 41 42 ou 06 88 98 76 92.
.
Salle des fêtes BUGARD Bugard 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 73 41 42
English :
7pm Aperitif
9pm 20? meal (soup, bugardaise chicken, iced dessert, wine and coffee).
11pm Live music with O’Positif.
Registration before 7/12 on 06 11 73 41 42 or 06 88 98 76 92.
L’événement Soirée animée Bugard a été mis à jour le 2025-12-08 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65