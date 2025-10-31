Soirée animée chanson française Louerre Tuffalun

Soirée animée chanson française Louerre Tuffalun vendredi 31 octobre 2025.

Soirée animée chanson française

Louerre 10 La Dronière Tuffalun Maine-et-Loire

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Soirée animée et participative avec le chanteur guitariste local Grégou.

Venez passer une bonne soirée dans le tiers-lieu avec Grégou, chanteur guitariste local, dans une petite salle toute neuve équipée son et lumière, ambiance cabaret.

Bar et petite restauration sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 31 octobre 2025 Horaires de représentation de 20h30 à 23h. .

Louerre 10 La Dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com

English :

A lively evening with local singer-guitarist Grégou.

German :

Animierter und partizipativer Abend mit dem lokalen Sänger und Gitarristen Grégou.

Italiano :

Una serata vivace con il cantante-chitarrista locale Grégou.

Espanol :

Una animada velada con el cantante y guitarrista local Grégou.

