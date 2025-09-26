Soirée Animée Châtelperron
Soirée Animée Châtelperron vendredi 26 septembre 2025.
Soirée Animée
Salle communale Châtelperron Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Soirée avec des jeux extérieurs, un repas partagé et un ciné (Une saison à l’opéra de poche). Buvette
.
Salle communale Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 88 80 80 m.de.combarieu@gmail.com
English :
Evening with outdoor games, a shared meal and a movie (Une saison à l?opéra de poche). Refreshment bar
German :
Abend mit Spielen im Freien, einem gemeinsamen Essen und einem Kinofilm (Eine Saison in der Taschenoper). Getränkestand
Italiano :
Una serata di giochi all’aperto, un pasto condiviso e un film (Une saison à l’opéra de poche). Bar di ristoro
Espanol :
Tarde de juegos al aire libre, comida compartida y película (Une saison à l’opéra de poche). Bar de refrescos
L’événement Soirée Animée Châtelperron a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire