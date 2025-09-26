Soirée Animée Châtelperron

Soirée Animée Châtelperron vendredi 26 septembre 2025.

Soirée Animée

Salle communale Châtelperron Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Soirée avec des jeux extérieurs, un repas partagé et un ciné (Une saison à l’opéra de poche). Buvette

Salle communale Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 88 80 80 m.de.combarieu@gmail.com

English :

Evening with outdoor games, a shared meal and a movie (Une saison à l?opéra de poche). Refreshment bar

German :

Abend mit Spielen im Freien, einem gemeinsamen Essen und einem Kinofilm (Eine Saison in der Taschenoper). Getränkestand

Italiano :

Una serata di giochi all’aperto, un pasto condiviso e un film (Une saison à l’opéra de poche). Bar di ristoro

Espanol :

Tarde de juegos al aire libre, comida compartida y película (Une saison à l’opéra de poche). Bar de refrescos

