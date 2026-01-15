Soirée animée le Bourg Neuillac
Soirée animée le Bourg Neuillac samedi 14 février 2026.
Soirée animée
le Bourg Salle des fêtes Neuillac Charente-Maritime
Soirée animée par Yoanimation et organisé par l’association locale Neuillac Loisirs les 3 rivières .
le Bourg Salle des fêtes Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 31 27 42 denis.berusseau@orange.fr
English :
Evening entertainment by Yoanimation, organized by the local association Neuillac Loisirs les 3 rivières .
