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SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda

SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Rue piétonne
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE

Rue piétonne Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Profitez d’une soirée conviviale et festive au rythme d’un répertoire varié. Une ambiance musicale idéale pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.
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Rue piétonne Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 01 98 

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English :

Enjoy a fun and festive evening with a varied musical repertoire. The perfect musical atmosphere for spending a pleasant time with family or friends.

L’événement SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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