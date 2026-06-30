SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda
SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda mercredi 15 juillet 2026.
Amélie-les-Bains-Palalda
SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE
Rue piétonne Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Profitez d’une soirée conviviale et festive au rythme d’un répertoire varié. Une ambiance musicale idéale pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.
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Rue piétonne Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 01 98
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English :
Enjoy a fun and festive evening with a varied musical repertoire. The perfect musical atmosphere for spending a pleasant time with family or friends.
L’événement SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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