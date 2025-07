Soirée animée par le DJ Cédric aux platines Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Soirée animée par le DJ Cédric aux platines Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin lundi 14 juillet 2025.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Soirée Musicale à notre Bodega au Bord du lac pour fêter le 14 Juillet avec Cédric qui vous fera danser avec ses platines toute la nuit avec de la musique des Années 80-90 à nos jours !

Réservation conseillée.

English : Soirée animée par le DJ Cédric aux platines

Musical evening at our lakeside Bodega to celebrate July 14th with Cédric, who will keep you dancing all night long with his turntables and music from the 80s and 90s to the present day!

Reservations recommended.

German : Soirée animée par le DJ Cédric aux platines

Musikabend in unserer Bodega am Seeufer zur Feier des 14. Juli mit Cédric, der Sie mit seinen Plattenspielern die ganze Nacht lang mit Musik von den 80er-90er Jahren bis heute zum Tanzen bringen wird!

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Una serata musicale alla nostra Bodega sul lago per festeggiare il 14 luglio con Cédric, che vi farà ballare tutta la notte con i suoi giradischi e la sua musica dagli anni ’80 e ’90 a oggi!

Prenotazione consigliata.

Espanol : Soirée animée par le DJ Cédric aux platines

Una velada musical en nuestra Bodega a orillas del lago para celebrar el 14 de julio con Cédric, que te hará bailar toda la noche con sus tocadiscos y música de los años 80 y 90 hasta nuestros días

Se recomienda reservar.

