Soirée animée par le duo Black & White
Début : 2026-01-23 22:00:00
fin : 2026-01-23 00:30:00
2026-01-23 2026-01-24
Embarquez le temps d’une soirée avec le duo black & white ! Un répertoire pop rock des années 70 à nos jours qui regroupe tous les tubes les plus marquants de l’histoire ! .
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
