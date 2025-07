Soirée Animée Sorde-l’Abbaye

Soirée Animée Sorde-l’Abbaye dimanche 13 juillet 2025.

Soirée Animée

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le 13 juillet, rendez-vous à Sorde-l’Abbaye pour une soirée festive animé par DJ Caribbean Sounds, ambiance garanti.

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 92 26 01 comitedesfetes.so@gmail.com

English : Soirée Animée

On July 13, join us at Sorde-l’Abbaye for a festive evening with DJ Caribbean Sounds.

German : Soirée Animée

Am 13. Juli treffen Sie sich in Sorde-l’Abbaye zu einem festlichen Abend, der von DJ Caribbean Sounds moderiert wird, die Stimmung ist garantiert.

Italiano :

Il 13 luglio, recatevi a Sorde-l’Abbaye per una serata di festa condotta dal DJ Caribbean Sounds, con un’atmosfera garantita.

Espanol : Soirée Animée

El 13 de julio, acuda a Sorde-l’Abbaye para disfrutar de una velada festiva amenizada por DJ Caribbean Sounds, con el ambiente garantizado.

L’événement Soirée Animée Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans