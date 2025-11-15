Soirée année 80′ 90′ 2000′

Diebling Moselle

Tarif : – – EUR

18.7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Préparez-vous à revivre les plus grands hits des années 80, 90 et 2000 lors de la 3ème édition de WE LOVE 80-90-2000, organisée par l’association Das Easch La Vie !

Après deux éditions complètes (sold out), nous revenons encore plus fort avec une soirée inoubliable

DJ set & show light explosif by Size Events

Buvette & restauration sur place pour tenir jusqu’au bout de la nuit

Ambiance garantie jusqu’à 3h du matin

Ne manquez pas l’événement rétro de l’année dansez, chantez et vibrez sur les tubes qui ont marqué plusieurs générations.

Les places sont limitées et partent très vite… alors assurez-vous la vôtre dès maintenant !

Réservez vos billets sur Shotgun et rejoignez-nous pour une nuit de folie !

SOIRÉE RÉSERVÉE AU + DE 16 ANSTout public

18.7 .

Diebling 57980 Moselle Grand Est

English :

Get ready to relive the greatest hits of the 80s, 90s and 2000s at the 3rd WE LOVE 80-90-2000, organized by the Das Easch La Vie association!

After two sold-out editions, we’re back even stronger with an unforgettable evening:

DJ set & explosive light show by Size Events

Refreshments & food on site to keep you going all night long

Guaranteed party atmosphere until 3am

Don’t miss the retro event of the year: dance, sing and vibrate to the hits that have marked several generations.

Tickets are limited and go fast? so secure yours now!

Book your tickets on Shotgun and join us for a wild night!

OVER 16S ONLY

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, die größten Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre bei der dritten Ausgabe von WE LOVE 80-90-2000, organisiert vom Verein Das Easch La Vie, wieder zu erleben!

Nach zwei ausverkauften Veranstaltungen kommen wir noch stärker zurück mit einem unvergesslichen Abend:

DJ-Set & explosive Lichtshow by Size Events

Getränke und Essen vor Ort, um bis zum Ende der Nacht durchzuhalten

Stimmung bis 3 Uhr morgens garantiert!

Verpassen Sie nicht das Retro-Event des Jahres: Tanzen, singen und vibrieren Sie zu den Hits, die mehrere Generationen geprägt haben.

Die Tickets sind begrenzt und schnell vergriffen, also sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Buchen Sie Ihre Tickets auf Shotgun und erleben Sie mit uns eine verrückte Nacht!

DER ABEND IST FÜR PERSONEN AB 16 JAHREN RESERVIERT

Italiano :

Preparatevi a rivivere i più grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000 alla terza edizione del WE LOVE 80-90-2000, organizzato dall’associazione Das Easch La Vie!

Dopo due edizioni da tutto esaurito, torniamo ancora più forti con una serata indimenticabile:

DJ set e spettacolo di luci esplosive a cura di Size Events

Rinfreschi e cibo in loco per continuare a divertirsi fino alla fine della serata

Atmosfera di festa garantita fino alle 3 del mattino

Non perdetevi l’evento retrò dell’anno: ballate, cantate e scatenatevi con le hit che hanno segnato diverse generazioni.

I biglietti sono limitati e si esauriscono in fretta, quindi prendeteli subito!

Prenotate i vostri biglietti su Shotgun e unitevi a noi per una notte selvaggia!

SOLO PER I MAGGIORI DI 16 ANNI

Espanol :

Prepárese para revivir los grandes éxitos de los años 80, 90 y 2000 en la 3ª edición de WE LOVE 80-90-2000, organizada por la asociación Das Easch La Vie

Tras dos ediciones con todas las entradas agotadas, volvemos con más fuerza si cabe con una velada inolvidable:

DJ set y espectáculo de luces explosivo a cargo de Size Events

Refrescos y comida in situ para que no pares hasta el final de la noche

Ambiente de fiesta garantizado hasta las 3 de la madrugada

No te pierdas el evento retro del año: baila, canta y rockea con los éxitos que han marcado a varias generaciones.

Las entradas son limitadas y se agotan rápido, así que ¡consigue la tuya ahora!

¡Reserva tus entradas en Shotgun y únete a nosotros para una noche salvaje!

SÓLO MAYORES DE 16 AÑOS

