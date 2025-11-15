Soirée année 80′ 90′ 2000′ Diebling
Soirée année 80′ 90′ 2000′ Diebling samedi 15 novembre 2025.
Soirée année 80′ 90′ 2000′
Diebling Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15
Préparez-vous à revivre les plus grands hits des années 80, 90 et 2000 lors de la 3ème édition de WE LOVE 80-90-2000, organisée par l’association Das Easch La Vie !
Après deux éditions complètes (sold out), nous revenons encore plus fort avec une soirée inoubliable
DJ set & show light explosif by Size Events
Buvette & restauration sur place pour tenir jusqu’au bout de la nuit
Ambiance garantie jusqu’à 3h du matin
Ne manquez pas l’événement rétro de l’année dansez, chantez et vibrez sur les tubes qui ont marqué plusieurs générations.
Les places sont limitées et partent très vite… alors assurez-vous la vôtre dès maintenant !
Réservez vos billets sur Shotgun et rejoignez-nous pour une nuit de folie !
SOIRÉE RÉSERVÉE AU + DE 16 ANSTout public
Diebling 57980 Moselle Grand Est
English :
Get ready to relive the greatest hits of the 80s, 90s and 2000s at the 3rd WE LOVE 80-90-2000, organized by the Das Easch La Vie association!
After two sold-out editions, we’re back even stronger with an unforgettable evening:
DJ set & explosive light show by Size Events
Refreshments & food on site to keep you going all night long
Guaranteed party atmosphere until 3am
Don’t miss the retro event of the year: dance, sing and vibrate to the hits that have marked several generations.
Tickets are limited and go fast? so secure yours now!
Book your tickets on Shotgun and join us for a wild night!
OVER 16S ONLY
German :
Bereiten Sie sich darauf vor, die größten Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre bei der dritten Ausgabe von WE LOVE 80-90-2000, organisiert vom Verein Das Easch La Vie, wieder zu erleben!
Nach zwei ausverkauften Veranstaltungen kommen wir noch stärker zurück mit einem unvergesslichen Abend:
DJ-Set & explosive Lichtshow by Size Events
Getränke und Essen vor Ort, um bis zum Ende der Nacht durchzuhalten
Stimmung bis 3 Uhr morgens garantiert!
Verpassen Sie nicht das Retro-Event des Jahres: Tanzen, singen und vibrieren Sie zu den Hits, die mehrere Generationen geprägt haben.
Die Tickets sind begrenzt und schnell vergriffen, also sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!
Buchen Sie Ihre Tickets auf Shotgun und erleben Sie mit uns eine verrückte Nacht!
DER ABEND IST FÜR PERSONEN AB 16 JAHREN RESERVIERT
Italiano :
Preparatevi a rivivere i più grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000 alla terza edizione del WE LOVE 80-90-2000, organizzato dall’associazione Das Easch La Vie!
Dopo due edizioni da tutto esaurito, torniamo ancora più forti con una serata indimenticabile:
DJ set e spettacolo di luci esplosive a cura di Size Events
Rinfreschi e cibo in loco per continuare a divertirsi fino alla fine della serata
Atmosfera di festa garantita fino alle 3 del mattino
Non perdetevi l’evento retrò dell’anno: ballate, cantate e scatenatevi con le hit che hanno segnato diverse generazioni.
I biglietti sono limitati e si esauriscono in fretta, quindi prendeteli subito!
Prenotate i vostri biglietti su Shotgun e unitevi a noi per una notte selvaggia!
SOLO PER I MAGGIORI DI 16 ANNI
Espanol :
Prepárese para revivir los grandes éxitos de los años 80, 90 y 2000 en la 3ª edición de WE LOVE 80-90-2000, organizada por la asociación Das Easch La Vie
Tras dos ediciones con todas las entradas agotadas, volvemos con más fuerza si cabe con una velada inolvidable:
DJ set y espectáculo de luces explosivo a cargo de Size Events
Refrescos y comida in situ para que no pares hasta el final de la noche
Ambiente de fiesta garantizado hasta las 3 de la madrugada
No te pierdas el evento retro del año: baila, canta y rockea con los éxitos que han marcado a varias generaciones.
Las entradas son limitadas y se agotan rápido, así que ¡consigue la tuya ahora!
¡Reserva tus entradas en Shotgun y únete a nosotros para una noche salvaje!
SÓLO MAYORES DE 16 AÑOS
