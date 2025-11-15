Soirée Année 80′-90′-2000′ Fontaine-le-Bourg

Soirée Année 80′-90′-2000′

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Soirée Année 80′-90′-2000′ ce samedi au Bistrot du Tendos

Venez passer une soirée Année 80′-90′-2000′

Venez danser et faire la fête avec nous ce samedi soir dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le samedi, le Bistrot du Tendos est souvent complet, pensez à réserver auparavant. .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95

