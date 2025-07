Soirée Année 80′-90′ Fontaine-le-Bourg

Soirée Année 80′-90′ Fontaine-le-Bourg samedi 20 septembre 2025.

Soirée Année 80′-90′

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Soirée Année 80′-90′ ce samedi au Bistrot du Tendos

Venez passer une soirée Année 80′-90′

Venez danser et faire la fête avec nous ce samedi soir dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le samedi, nous sommes souvent complets, pensez à réserver pour nos événements

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95

English : Soirée Année 80′-90′

An 80′-90′ evening this Saturday at Bistrot du Tendos

Come and enjoy an 80′-90′ evening

Come dance and party with us this Saturday evening in a warm and festive atmosphere.

We’re often fully booked on Saturdays, so don’t forget to reserve for our events

German :

Abend im Jahr 80′-90′ diesen Samstag im Bistrot du Tendos

Verbringen Sie einen Abend im Jahr 80′-90′

Tanzen und feiern Sie mit uns diesen Samstagabend in einer warmen und festlichen Atmosphäre.

Samstags sind wir oft ausgebucht. Denken Sie daran, für unsere Veranstaltungen zu reservieren

Italiano :

Serata anni 80/90 questo sabato al Bistrot du Tendos

Venite a godervi una serata anni 80-90

Venite a ballare e a festeggiare con noi questo sabato sera in un’atmosfera calda e festosa.

Il sabato siamo spesso al completo, quindi non dimenticate di prenotare per i nostri eventi

Espanol :

Una velada 80/90 este sábado en el Bistrot du Tendos

Ven a disfrutar de una velada de los 80-90

Ven a bailar y a divertirte con nosotros este sábado por la noche en un ambiente cálido y festivo.

Los sábados solemos estar al completo, así que no olvides reservar para nuestros eventos

