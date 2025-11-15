Soirée Année 80-90 le Chambon Monistrol-sur-Loire

Soirée Année 80-90 le Chambon Monistrol-sur-Loire samedi 15 novembre 2025.

Soirée Année 80-90

le Chambon Au Champ Bonheur Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée année 80-90. Entrée 10 € sans repas et avec repas 29 €. Réservation par téléphone au 06 75 35 88 51. Repas à partir de 19h30. Soirée à partir de 22h. Au champ Bonheur.

le Chambon Au Champ Bonheur Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 35 88 51

English :

Evenings from the 80s and 90s. Admission 10? without meal, 29? with meal. Reservations by phone: 06 75 35 88 51. Meal from 7.30pm. Evening from 10pm. Au champ Bonheur.

German :

Abendveranstaltung der Jahre 80-90. Eintritt 10 ? ohne Essen und mit Essen 29 ? Reservierung per Telefon unter: 06 75 35 88 51. Essen ab 19:30 Uhr. Abendveranstaltung ab 22 Uhr. Auf dem Feld Bonheur.

Italiano :

Serate degli anni ’80 e ’90. Ingresso 10? senza pasto, 29? con pasto. Prenotazioni telefoniche: 06 75 35 88 51. Pasto dalle 19.30. Serata dalle 22.00. Al Champ Bonheur.

Espanol :

Veladas de los años 80 y 90. Entrada 10? sin comida, 29? con comida. Reservas por teléfono: 06 75 35 88 51. Comida a partir de las 19.30 h. Velada a partir de las 22 h. En el Champ Bonheur.

L’événement Soirée Année 80-90 Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron