Soirée année 80 à 2000 Montbazens

Montbazens Aveyron
Soirée année 80 à 2000 animé par MALT3, à la salle de spectacles à partir de 19h 00. Menu charctuerie, aligot saucisse, pompe et café. Tarifs 17 euros entrée plat adulte, 10 euros enfant moins de 12 ans et 5 euros entrée simple + conso. Inscriptions par message 06 86 52 62 95. (APEL St Géraud) .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 86 52 62 95
