SOIREE ANNEE 80 SALLE BELLEVUE Bourgon

SOIREE ANNEE 80

SALLE BELLEVUE 5000F Impasse de Bellevue Bourgon Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-03 02:00:00

Date(s) :

2026-05-02

A Fond Bourgon organise une soirée année 80 le Samedi 2 Mai à partir de 19h à la Salle Bellevue de Bourgon.

Venez danser jusqu’au bout de la nuit sur les plus grands tubes des années 80 dans une ambiance festice et conviviale!

Sortez vos plus belles paillettes et vos couleurs fluos! .

SALLE BELLEVUE 5000F Impasse de Bellevue Bourgon 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 54 90 24 afondbourgon@hotmail.com

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English :

A Fond Bourgon is organizing an 80s party on Saturday May 2 from 7pm at the Salle Bellevue in Bourgon.

L’événement SOIREE ANNEE 80 Bourgon a été mis à jour le 2026-03-09 par LAVAL TOURISME