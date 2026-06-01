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Soirée année 80 Cérons

Soirée année 80 Cérons

Soirée année 80 Cérons samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 Place Charles de Gaulle

Ville : 33720 Cérons

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Cérons

Soirée année 80

2 Place Charles de Gaulle Cérons Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée année 80

Venez profiter d’un concert Dj set avec Lou Guit , accompagné du foodtruck Cocottes et délices , de churros pour fêter la fête de la musique.   .

2 Place Charles de Gaulle Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine   e.c.g.cerons@hotmail.fr

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English : Soirée année 80

L’événement Soirée année 80 Cérons a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud