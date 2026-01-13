Soirée Année 80’ Salle nominoë Crozon

Soirée Année 80’

Salle nominoë Rue Nominoë Crozon Finistère

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-03-01 00:00:00

2026-02-28

Prêts à remonter le temps ?

L’APEL vous embarque direction les années 80 looks improbables, tubes cultes, paillettes assumées et chorés approximatives ??

Épaulettes XXL, couleurs fluo, brushing douteux… tout est permis (et encouragé) !

Venez danser, rire et partager une soirée complètement rétro dans une ambiance ultra conviviale au profit des projets de l’école.

Retour vers le futur garanti… sans machine à voyager dans le temps .

Salle nominoë Rue Nominoë Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 50 03 26 92

English : Soirée Année 80’

