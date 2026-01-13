Soirée Année 80’ Salle nominoë Crozon
Soirée Année 80’ Salle nominoë Crozon samedi 28 février 2026.
Soirée Année 80’
Salle nominoë Rue Nominoë Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-03-01 00:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Prêts à remonter le temps ?
L’APEL vous embarque direction les années 80 looks improbables, tubes cultes, paillettes assumées et chorés approximatives ??
Épaulettes XXL, couleurs fluo, brushing douteux… tout est permis (et encouragé) !
Venez danser, rire et partager une soirée complètement rétro dans une ambiance ultra conviviale au profit des projets de l’école.
Retour vers le futur garanti… sans machine à voyager dans le temps .
Salle nominoë Rue Nominoë Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 50 03 26 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Année 80’
L’événement Soirée Année 80’ Crozon a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime