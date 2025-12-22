Soirée année 80 Dj Anthoka, La Grande École Le Havre

Soirée année 80 Dj Anthoka

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-01-10 19:00:00

fin : 2026-01-10 22:00:00

2026-01-10

Back to the 80’s à La Grande École

Avis aux fans de musique années 80 !

La Grande École vous invite à une soirée spéciale Années 80 avec DJ Anthoka aux platines de 22h à 1h30.

Des classiques intemporels, une ambiance rétro et une soirée placée sous le signe de la fête et de la bonne humeur.

Impossible de résister à l’appel du dancefloor !

Entrée libre .

