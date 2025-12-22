Soirée année 80 Dj Anthoka, La Grande École Le Havre
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-10 19:00:00
fin : 2026-01-10 22:00:00
2026-01-10
Back to the 80’s à La Grande École
Avis aux fans de musique années 80 !
La Grande École vous invite à une soirée spéciale Années 80 avec DJ Anthoka aux platines de 22h à 1h30.
Des classiques intemporels, une ambiance rétro et une soirée placée sous le signe de la fête et de la bonne humeur.
Impossible de résister à l’appel du dancefloor !
Entrée libre .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
English : Soirée année 80 Dj Anthoka
