Soirée année 80 et + Raedersheim

Soirée année 80 et +

12 rue de Merxheim Raedersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée années 80 et plus à Raedersheim tubes cultes, ambiance festive et piste de danse animée par l’orchestre Challenger pour une nuit placée sous le signe de la nostalgie et du plaisir partagé.

La salle des fêtes de Raedersheim s’apprête à vibrer au rythme des années 80 et bien plus encore lors d’une grande soirée dansante placée sous le signe de la nostalgie et de la fête. Des tubes incontournables qui ont marqué les décennies passées aux sons plus récents, cette soirée promet de faire danser toutes les générations dans une ambiance colorée, joyeuse et résolument festive. Portée par l’énergie de l’orchestre Challenger, la piste se transformera en véritable machine à remonter le temps, entre refrains cultes, souvenirs partagés et bonne humeur communicative. Une soirée idéale pour se retrouver entre amis, chanter, danser et profiter d’un moment convivial autour de la musique. .

12 rue de Merxheim Raedersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 11 37 mairie@raedersheim.fr

English :

An 80s party in Raedersheim: cult hits, a festive atmosphere and a dance floor led by the Challenger orchestra for a night of nostalgia and shared pleasure.

