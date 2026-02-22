Soirée année 80 et Rock’n Roll

Lapanouse-de-Cernon Aveyron

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Soirée animée par un DJ sur le thème des année 80.

Venez vous déhancher sur le dance floor et passez une bonne soirée. Dress code ou non.

Buvette et restauration rapide sur place.

A partir de 19h30, à la salle la Jasse

Soirée organisée par Sport Nature Culture et patrimoines et d’autres associations du village .

Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie

English :

An 80s-themed DJ evening.

