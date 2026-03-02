Soirée Année 80 Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Rennes Vendredi 6 mars, 18h00, 18h30 Ille-et-Vilaine

Plongez dans l’ambiance mythique des années 80 : musique culte, bonne humeur et cocktails à prix Happy Hours pour une soirée rétro inoubliable !

Préparez-vous à remonter le temps et à revivre la magie des années 80 le temps d’une soirée exceptionnelle ! ✨

Des hits incontournables aux tubes cultes qui ont marqué toute une génération, l’ambiance sera résolument rétro et festive. Sortez vos vestes en jean, vos couleurs flashy et votre bonne humeur : la piste de danse n’attend plus que vous !

Profitez également des Happy Hours de 17h à 20h avec les cocktails à 5€ (sauf Spritz) pour démarrer la soirée comme il se doit. Bières, cocktails, softs et vins seront au rendez-vous, avec restauration sur place pour combler toutes les envies.

Que vous soyez nostalgique des années 80 ou simplement amateur de bonnes soirées, venez partager un moment convivial, festif et plein d’énergie.

Une seule règle : chanter fort, danser sans retenue et profiter à fond !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T23:59:00.000+01:00

Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Hostel Rennes, Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



