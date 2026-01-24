Soirée année 80 Les Denver’s Évellys
Soirée année 80 Les Denver’s Évellys samedi 14 mars 2026.
Soirée année 80 Les Denver’s
Remungol, espace de l’Evel Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Soirée années 80 du Club de Fléchettes électroniques Les Denver’s. .
Remungol, espace de l’Evel Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 7 86 82 80 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée année 80 Les Denver’s Évellys a été mis à jour le 2026-01-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE