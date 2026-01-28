Soirée année 80 -L’Herberie Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou
Soirée année 80 -L’Herberie Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou samedi 21 février 2026.
Soirée année 80 -L’Herberie Pouancé
La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Retour vers le futur, soirée année 80 à l’Herberie le 21 Février 2026
L’Herberie rallume les néons pour une soirée 100% eighties avec DJ Améthyste !
Synthés, tubes cultes et cette énergie débridée des 80’s qui fait danser jusqu’au bout de la nuit !
Repas sur place. Venez costumés (optionnel)
Réservation obligatoire. .
La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 herberie.asso.lcdv@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Back to the future, 80s party at l’Herberie on February 21, 2026
L’événement Soirée année 80 -L’Herberie Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Anjou bleu