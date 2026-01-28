Soirée année 80 -L’Herberie Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou

Soirée année 80 -L’Herberie Pouancé

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Retour vers le futur, soirée année 80 à l’Herberie le 21 Février 2026

L’Herberie rallume les néons pour une soirée 100% eighties avec DJ Améthyste !

Synthés, tubes cultes et cette énergie débridée des 80’s qui fait danser jusqu’au bout de la nuit !

Repas sur place. Venez costumés (optionnel)

Réservation obligatoire. .

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 herberie.asso.lcdv@gmail.com

Back to the future, 80s party at l’Herberie on February 21, 2026

