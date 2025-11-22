Soirée année 80 Musée du Jouet Musée du Jouet Moirans-en-Montagne
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 01:00:00
Soirée années 80′ le 22 novembre 2025 de 19h à 1h00 au Musée du Jouet.
Au programme
– Apéritif offert (dès 19h)
– Buffet convivial et candy bar (20h30) bar
– Musiques culte des 80’
– Blind test, jeux et animations
– Accès à l’exposition temporaire Jouets des années 80 ! et à l’espace Game Story
Et bien sûr, plein de surprises pour revivre la magie des eighties !
Dress code Déguisements vivement conseillés fluo, paillettes et looks rétro bienvenus !
Réservation et paiement
– À l’accueil du musée du Jouet (chèque, espèces, chèques vacances, carte bancaire)
– Ou par courrier (chèque à l’ordre du Trésor public) en précisant le nombre de personnes et l’âge.
Attention, les places sont limitées réservez vite avant le 17 novembre ! .
Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com
