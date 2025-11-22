Soirée année 80 Musée du Jouet Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Soirée année 80 Musée du Jouet

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 01:00:00

2025-11-22

Soirée années 80′ le 22 novembre 2025 de 19h à 1h00 au Musée du Jouet.

Au programme

– Apéritif offert (dès 19h)

– Buffet convivial et candy bar (20h30) bar

– Musiques culte des 80’

– Blind test, jeux et animations

– Accès à l’exposition temporaire Jouets des années 80 ! et à l’espace Game Story

Et bien sûr, plein de surprises pour revivre la magie des eighties !

Dress code Déguisements vivement conseillés fluo, paillettes et looks rétro bienvenus !

Réservation et paiement

– À l’accueil du musée du Jouet (chèque, espèces, chèques vacances, carte bancaire)

– Ou par courrier (chèque à l’ordre du Trésor public) en précisant le nombre de personnes et l’âge.

Attention, les places sont limitées réservez vite avant le 17 novembre ! .

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com

