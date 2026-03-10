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AGENDA · Nordhouse

Soirée année 80 Nordhouse

samedi 21 novembre 2026 · Nordhouse

Soirée année 80 Nordhouse

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Adresse
Pl. des fêtes
Ville
67150 Nordhouse
Département
Bas-Rhin
Tarif

Nordhouse

Soirée année 80

Pl. des fêtes Nordhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

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Pl. des fêtes Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 89 51 67 86 

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English :

L’événement Soirée année 80 Nordhouse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme du Grand Ried

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