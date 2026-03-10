AGENDA · Nordhouse
Soirée année 80 Nordhouse
samedi 21 novembre 2026 · Nordhouse
Informations pratiques
Nordhouse
Soirée année 80
Pl. des fêtes Nordhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
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Pl. des fêtes Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 89 51 67 86
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English :
L’événement Soirée année 80 Nordhouse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme du Grand Ried
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