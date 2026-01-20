Soirée année 80 Salle polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan

Soirée année 80

Salle polyvalente 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée année 80 par l’ACCA de St Germain de Lusignan.

.

Salle polyvalente 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 61 34 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

80s party by the St Germain de Lusignan ACCA.

L’événement Soirée année 80 Saint-Germain-de-Lusignan a été mis à jour le 2026-01-20 par Offices de Tourisme de Jonzac