Soirée année 80 Salle polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan samedi 21 février 2026.
Salle polyvalente 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-21 21:30:00
2026-02-21
Soirée année 80 par l’ACCA de St Germain de Lusignan.
Salle polyvalente 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 61 34 16
English :
80s party by the St Germain de Lusignan ACCA.
