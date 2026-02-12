Soirée année 80

Rue du stade Wimmenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Samedi 2026-03-07 18:30:00

2026-03-07

2026-03-07

La Salle polyvalente de Wimmenau vous donne rendez-vous pour une Soirée Années 80 !

Au programme une ambiance rétro et les tubes incontournables des années 80, animée par DJ NoXo Event.

La Salle polyvalente de Wimmenau vous donne rendez-vous pour une Soirée Années 80 !

Au programme une ambiance rétro et les tubes incontournables des années 80, animée par DJ NoXo Event. 0 .

Rue du stade Wimmenau 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56

English :

The Salle polyvalente in Wimmenau invites you to an 80s Evening!

On the program: a retro atmosphere and 80s hits, hosted by DJ NoXo Event.

L'événement Soirée année 80 Wimmenau a été mis à jour le 2026-02-12