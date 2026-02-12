Soirée année 80 Wimmenau
Soirée année 80 Wimmenau samedi 7 mars 2026.
Soirée année 80
Rue du stade Wimmenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
La Salle polyvalente de Wimmenau vous donne rendez-vous pour une Soirée Années 80 !
Au programme une ambiance rétro et les tubes incontournables des années 80, animée par DJ NoXo Event.
Rue du stade Wimmenau 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56
English :
The Salle polyvalente in Wimmenau invites you to an 80s Evening!
On the program: a retro atmosphere and 80s hits, hosted by DJ NoXo Event.
L’événement Soirée année 80 Wimmenau a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre