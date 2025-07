Soirée année 80’s à Saint-Christophe-en-Bazelle Saint-Christophe-en-Bazelle

Soirée année 80’s à Saint-Christophe-en-Bazelle Saint-Christophe-en-Bazelle vendredi 25 juillet 2025.

Soirée année 80’s à Saint-Christophe-en-Bazelle

Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 20:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Soirée année 80’s au domaine de Solférino à Saint-Christophe-en-Bazelle

Soirée année 80’s au domaine de Solférino à partir de 20h et animée par un DJ. Buvette et restauration sur place. Uniquement sur réservation . .

Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 38 74 25

English :

An 80’s evening at the Domaine de Solférino in Saint-Christophe-en-Bazelle

German :

80er-Jahre-Abend auf der Domaine de Solférino in Saint-Christophe-en-Bazelle

Italiano :

Serata anni 80 al Domaine de Solférino di Saint-Christophe-en-Bazelle

Espanol :

Noche de los 80 en el Domaine de Solférino en Saint-Christophe-en-Bazelle

L’événement Soirée année 80’s à Saint-Christophe-en-Bazelle Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Chabris Pays de Bazelle