Soirée années 1980 et repas Salle des fêtes Blasimon

Salle des fêtes 15 Place de la République Blasimon Gironde

Le comité des fêtes de Blasimon vous invite à la soirée Années 1980 organisée à la salle des fêtes. Au programme, un repas copieux avec sangria, confit de canard, haricots et pommes de terre et délices de pommes en dessert. Les boissons (vins et café) sont comprises. Réservations pour le repas avant le 22 octobre. L’animation musicale sera assurée par un DJ. .

Salle des fêtes 15 Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 61 27 cdfdeblasimon@gmail.com

