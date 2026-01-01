Soirée Années 2000 à la patinoire de La Bulle Saint-Quentin
Soirée Années 2000 à la patinoire de La Bulle Saint-Quentin samedi 3 janvier 2026.
Soirée Années 2000 à la patinoire de La Bulle
Rue Lamartine Saint-Quentin Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 19:30:00
fin : 2026-01-03 00:00:00
Date(s) :
2026-01-03
Envie de patiner sur les hits de Usher, Beyoncé, Sean Paul ou Britney ?
Venez à la patinoire pour une session spéciale années 2000 samedi 3 janvier 2026, de 19h30 à minuit.
Sortez vos jeans taille basse, bandanas et votre meilleur look old school
Une playlist 100% 2000’s pour une ambiance nostalgique et survoltée
Fun et bonne humeur garanties !
Tarif patineur 10 € locations de patins incluses (à vérifier)
Accompagnateur 2 € (sans accès à la glace)
Rue Lamartine Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 65 45 35 a.bryant@labullesaintquentin.fr
English :
Want to skate to the hits of Usher, Beyoncé, Sean Paul or Britney?
Come to the rink for a special 2000s session on Saturday, January 3, 2026, from 7.30pm to midnight.
Get out your low-rise jeans, bandanas and your best old-school look!
A 100% 2000s playlist for a nostalgic, over-the-top atmosphere
Fun and good humor guaranteed!
Skater price: 10? skate rental included (please check)
Accompanying person: 2? (without access to the ice)
L’événement Soirée Années 2000 à la patinoire de La Bulle Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-12-29 par OT du Saint-Quentinois