Soirée années 2000 + Bingo musical Bar Le Terrier Brantôme en Périgord

Soirée années 2000 + Bingo musical

Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Remontez le temps avec les tubes des années 2000 et testez vos connaissances musicales.

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Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

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English : Soirée années 2000 + Bingo musical

Go back in time with the hits of the 2000s and test your musical knowledge.

L’événement Soirée années 2000 + Bingo musical Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne