Soirée années 2000 + Bingo musical Bar Le Terrier Brantôme en Périgord
Soirée années 2000 + Bingo musical Bar Le Terrier Brantôme en Périgord samedi 11 avril 2026.
Soirée années 2000 + Bingo musical
Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Remontez le temps avec les tubes des années 2000 et testez vos connaissances musicales.
Remontez le temps avec les tubes des années 2000 et testez vos connaissances musicales. .
Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée années 2000 + Bingo musical
Go back in time with the hits of the 2000s and test your musical knowledge.
L’événement Soirée années 2000 + Bingo musical Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne
À voir aussi à Brantôme en Périgord (Dordogne)
- Soirée karaoké Bar Le terrier Brantôme en Périgord 30 mars 2026
- Conférence: Mais où sont les filles? Salle des Mariages- Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 2 avril 2026
- Soirée tattoo Bar Le terrier Brantôme en Périgord 4 avril 2026
- Soirée Pâques Bar Le terrier Brantôme en Périgord 5 avril 2026
- Karaoké au terrier Bar Le Terrier Brantôme en Périgord 6 avril 2026