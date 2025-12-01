Soirée années 2000

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Prêts à remonter le temps pour replonger dans l’ambiance des années 2000 ?

Le temps d’une soirée, la patinoire de Colmar vous offre la possibilité de revivre les souvenirs de cette époque avec les célèbres musiques des années 2000 ! Chantez les classiques des artistes Linkin park, Shakira, Beyoncé, Daft Punk, Coldplay, Magic System, Black Eyed Peas et bien d’autres !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation.

Restauration sur place. Bonbons vintage.

La soirée est déconseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Ready to go back in time to the 2000s?

German :

Sind Sie bereit, die Zeit zurückzudrehen und in die Atmosphäre der 2000er Jahre einzutauchen?

Italiano :

Siete pronti a tornare indietro nel tempo fino agli anni 2000?

Espanol :

¿Listo para retroceder en el tiempo hasta la década de 2000?

L’événement Soirée années 2000 Colmar a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme de Colmar