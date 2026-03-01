Soirée années 2000 Landeleau

Soirée années 2000

Soirée années 2000 le samedi 14 mars

> DJ La Descente

> Food truck 2 pas sages

Entrée gratuite, buvette & restauration sur place (CB acceptée)

A 19h00 à la salle d’animations de Landeleau

Organisé par US Landeleau .

Salle d'animations Landeleau 29530 Finistère Bretagne

