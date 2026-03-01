Soirée années 2000 Landeleau
Soirée années 2000 le samedi 14 mars
> DJ La Descente
> Food truck 2 pas sages
Entrée gratuite, buvette & restauration sur place (CB acceptée)
A 19h00 à la salle d’animations de Landeleau
Organisé par US Landeleau .
