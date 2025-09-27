Soirée années 60 avec concert rock’n roll Brou

Soirée années 60 avec concert rock’n roll Brou samedi 27 septembre 2025.

Soirée années 60 avec concert rock’n roll

Salle des Fêtes Brou Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-09-27 19:30:00

Décors et voitures anciennes, concert du groupe The Old One’s, buvette, piste de danse avec DJ, foodtruck (à partir de 12 €). Tenues des sixties bienvenues. Réservation auprès du magasin Tout Pour la Musique.

Salle des Fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 40 82 81

English :

Decorations and vintage cars, concert by The Old One’s, refreshment bar, dance floor with DJ, foodtruck (from 12?). Sixties outfits welcome. Bookings through Tout Pour la Musique.

German :

Dekorationen und Oldtimer, Konzert der Gruppe The Old One’s, Getränkestand, Tanzfläche mit DJ, Foodtruck (ab 12 ?). Outfits der Sixties sind willkommen. Reservierung beim Geschäft Tout Pour la Musique.

Italiano :

Decorazioni e auto d’epoca, concerto dei The Old One’s, bar, pista da ballo con DJ, foodtruck (a partire da 12 euro). Sono benvenuti gli abiti anni Sessanta. Prenotazioni presso Tout Pour la Musique.

Espanol :

Decoración y coches de época, concierto de The Old One’s, bar de refrescos, pista de baile con DJ, foodtruck (a partir de 12 €). Se aceptan trajes sesenteros. Reservas a través de Tout Pour la Musique.

L’événement Soirée années 60 avec concert rock’n roll Brou a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND CHATEAUDUN