SOIRÉE ANNÉES 70 80 90 Le Langon
SOIRÉE ANNÉES 70 80 90 Le Langon samedi 14 mars 2026.
SOIRÉE ANNÉES 70 80 90
Salle de l’amicale laïque Le Langon Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 21:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
soirée années 70 80- 90 animée par DJ Vinc
Douceurs sucrées-salées sur place
Salle de l’amicale laïque
Entrée payante à partir de 12 ans avec conso comprise
Gratuit pour les -12 ans .
Salle de l’amicale laïque Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 64 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
70’s 80’s 90’s party with DJ Vinc
L’événement SOIRÉE ANNÉES 70 80 90 Le Langon a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin