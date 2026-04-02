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Soirée années 70 Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Soirée années 70 Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle de l'Estran

Adresse : Rue de l'Ic

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-05-09T19:30:00

Fin : 2026-05-09T

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Soirée années 70

Salle de l’Estran Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Animée par le groupe Eta D’am. Organisé par l’Amicale Laïque et Vinylaphon 22. Buffet campagnard + apératif 20€. Inscriptions par helloasso ou par téléphone 06 61 95 96 09.   .

Salle de l’Estran Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 95 96 09 

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English :

L’événement Soirée années 70 Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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