Soirée années 70 Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer
Soirée années 70 Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer samedi 9 mai 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Soirée années 70
Salle de l’Estran Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Animée par le groupe Eta D’am. Organisé par l’Amicale Laïque et Vinylaphon 22. Buffet campagnard + apératif 20€. Inscriptions par helloasso ou par téléphone 06 61 95 96 09. .
Salle de l’Estran Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 95 96 09
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L’événement Soirée années 70 Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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