SOIRÉE ANNÉES 80/2000 Salle des fêtes Chanac

SOIRÉE ANNÉES 80/2000

Salle des fêtes Allée du 19 mars 1962 Chanac Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 22:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le comité des fêtes de Chanac va vous faire danser !!! Rendez-vous à leur Soirée musique années 80 et 2000 animée par DJ YVAN à la salle des fêtes du village à partir de 22h !

Tarif 5€ l’entrée

Venez nombreux !!

Le comité des fêtes de Chanac va vous faire danser !!! Rendez-vous à leur Soirée musique années 80 et 2000 animée par DJ YVAN à la salle des fêtes du village à partir de 22h !

Tarif 5€ l’entrée

Venez nombreux !! .

Salle des fêtes Allée du 19 mars 1962 Chanac 48230 Lozère Occitanie comitedesfeteschanac045@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chanac’s Comité des fêtes will get you dancing!!! Come along to their 80s and 2000s music evening hosted by DJ YVAN in the village hall from 10pm!

Admission: 5?

Come one, come all!

L’événement SOIRÉE ANNÉES 80/2000 Chanac a été mis à jour le 2026-03-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn