SOIRÉE ANNÉES 80/2000 Salle des fêtes Chanac
SOIRÉE ANNÉES 80/2000 Salle des fêtes Chanac samedi 4 avril 2026.
SOIRÉE ANNÉES 80/2000
Salle des fêtes Allée du 19 mars 1962 Chanac Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 22:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le comité des fêtes de Chanac va vous faire danser !!! Rendez-vous à leur Soirée musique années 80 et 2000 animée par DJ YVAN à la salle des fêtes du village à partir de 22h !
Tarif 5€ l’entrée
Venez nombreux !!
Le comité des fêtes de Chanac va vous faire danser !!! Rendez-vous à leur Soirée musique années 80 et 2000 animée par DJ YVAN à la salle des fêtes du village à partir de 22h !
Tarif 5€ l’entrée
Venez nombreux !! .
Salle des fêtes Allée du 19 mars 1962 Chanac 48230 Lozère Occitanie comitedesfeteschanac045@gmail.com
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English :
Chanac’s Comité des fêtes will get you dancing!!! Come along to their 80s and 2000s music evening hosted by DJ YVAN in the village hall from 10pm!
Admission: 5?
Come one, come all!
L’événement SOIRÉE ANNÉES 80/2000 Chanac a été mis à jour le 2026-03-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn