Soirée années 80/90/2000

Foyer Rural Ménesplet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée années 80/90/2000 -Repas trio de verrines et verre de sangria, muffin aux 3 fromages, blanquette de poulet et tagliatelles fraîches, assiette de fromage, trou Ménesplésien (pomme et Manzana) bar à crêpes gourmand + showlive avec Dorothée Momon et karaoké. 22 €/adulte, 10 €/enfants de de 12 ans.

A partir de 18h30 au Foyer Rural organisé par l’association des parents d’élèves sur réservation.

06 98 99 64 64 .

Foyer Rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 99 64 64

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English : Soirée années 80/90/2000

L’événement Soirée années 80/90/2000 Ménesplet a été mis à jour le 2026-03-26 par Vallée de l’Isle en Périgord