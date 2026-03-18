Soirée années 80-90-2000 Salle multifonctions Léa Laurent Plomeur

Soirée années 80-90-2000

Salle multifonctions Léa Laurent 14 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Ambiance années 80, 90 et 2000 avec DJ Ju Anim’ aux platines !

Restauration crêpes et planches apéro, buvette.

Ouverture des portes à 19h, Blind test à partir de 19h30 pendant l’apéritif.

Pensez à réserver votre table par téléphone !

Organisée par l’association de parents d’élèves de l’école Louis Courot. .

Salle multifonctions Léa Laurent 14 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 85 87 02 86

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English : Soirée années 80-90-2000

L’événement Soirée années 80-90-2000 Plomeur a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Destination Pays Bigouden