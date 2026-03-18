Soirée années 80-90-2000 Salle multifonctions Léa Laurent Plomeur
Soirée années 80-90-2000 Salle multifonctions Léa Laurent Plomeur samedi 21 mars 2026.
Soirée années 80-90-2000
Salle multifonctions Léa Laurent 14 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Ambiance années 80, 90 et 2000 avec DJ Ju Anim’ aux platines !
Restauration crêpes et planches apéro, buvette.
Ouverture des portes à 19h, Blind test à partir de 19h30 pendant l’apéritif.
Pensez à réserver votre table par téléphone !
Organisée par l’association de parents d’élèves de l’école Louis Courot. .
Salle multifonctions Léa Laurent 14 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 85 87 02 86
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English : Soirée années 80-90-2000
L’événement Soirée années 80-90-2000 Plomeur a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Destination Pays Bigouden