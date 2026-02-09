Soirée années 80 90 2000 Espace Culturel Saint-Michel-en-l’Herm

Soirée années 80 90 2000

Espace Culturel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Organisée par l’APE, Association des Parents d’Elèves du collège Les Colliberts et l’UCAM, l’Union des Commerçants Artisans de St Michel.

Préparez-vous à revivre les meilleurs tubes des années 80, 90 vers les années 2000 lors d’une soirée exceptionnelle animée par notre DJ ! Une ambiance de folie vous attend, avec une salle entièrement décorée sur le thème fluo.

️ Buffet à volonté Charcuterie, légumes, gourmandises, dessert… Faites-vous plaisir ! 2 boissons offertes, dont du vin de notre viticulteur de Mareuil-sur-Lay.

Dress code Années 80-90

Résa en ligne .

Espace Culturel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 18 79 59 ucam85@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by APE, Association des Parents d’Elèves du collège Les Colliberts and UCAM, Union des Commerçants Artisans de St Michel.

L’événement Soirée années 80 90 2000 Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud