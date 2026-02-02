Soirée années 80-90 au Rock Spirit Garage Séreilhac

Soirée années 80-90 au Rock Spirit Garage

Le Bos Vieux Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – 9 EUR

Plongez dans l’ambiance survoltée des années 80 et 90 lors d’une soirée résolument festive et nostalgique.

Sous les lumières disco, laissez-vous emporter par les tubes cultes qui ont marqué toute une génération pop, dance, funk et incontournables hits rétro rythmeront la piste jusqu’au bout de la nuit.

Aux platines, un DJ vous fera revivre l’énergie des grandes soirées clubbing d’hier, entre refrains mythiques et chorégraphies improvisées.

Venez habillés selon le dress code disco années 80 pour une immersion totale et une ambiance encore plus déjantée !

Une soirée conviviale, dansante et haute en couleurs, idéale pour se retrouver entre amis, partager de bons moments et faire le plein de souvenirs… et de bonne humeur. .

Le Bos Vieux Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

