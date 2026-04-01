Soirée Années 80-90 Courgenard
Soirée Années 80-90 Courgenard samedi 25 avril 2026.
Courgenard
Soirée Années 80-90
Restaurant L’Évasion Gourmande Courgenard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL À NE PAS MANQUER !
L’Évasion Gourmande vous invite à sa toute première SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉES 80/90 !
Préparez-vous à replonger dans les meilleures années de la musique !
Ambiance festive, tubes mythiques et piste de danse enflammée !
Soirée animée par le duo professionnel Sweet Covers qui vous fera chanter et danser toute la soirée !
petite touche années 80/90 sur vous (tenue, accessoires…) sera très appréciée et rendra la soirée encore plus fun !
Venez entre amis, en famille ou entre collègues pour partager une soirée pleine de musique, de souvenirs et de bonne humeur ! .
Restaurant L’Évasion Gourmande Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 81 93 75
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L’événement Soirée Années 80-90 Courgenard a été mis à jour le 2026-04-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude