Soirée années 80/90 Le Spot Live Curnier
Soirée années 80/90 Le Spot Live Curnier dimanche 24 mai 2026.
Curnier
Soirée années 80/90
Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 02:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Soirée dansante avec musiques des années 80 et 90 animée par Ctwo DJ
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Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 ajfs26@gmail.com
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English :
Dance party with music from the 80s and 90s hosted by Ctwo DJ
L’événement Soirée années 80/90 Curnier a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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