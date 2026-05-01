Soirée années 80/90 Le Spot Live Curnier

Curnier

Soirée années 80/90

Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24 02:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Soirée dansante avec musiques des années 80 et 90 animée par Ctwo DJ

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Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 ajfs26@gmail.com

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English :

Dance party with music from the 80s and 90s hosted by Ctwo DJ

L’événement Soirée années 80/90 Curnier a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale