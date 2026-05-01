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Soirée années 80/90 Le Spot Live Curnier

Soirée années 80/90 Le Spot Live Curnier dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Le Spot Live

Adresse : 1995 Route des Alpes

Ville : 26110 Curnier

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Curnier

Soirée années 80/90

Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 02:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Soirée dansante avec musiques des années 80 et 90 animée par Ctwo DJ
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Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53  ajfs26@gmail.com

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English :

Dance party with music from the 80s and 90s hosted by Ctwo DJ

L’événement Soirée années 80/90 Curnier a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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