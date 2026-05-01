Soirée années 80-90 Lac Vert Plage Doulcon
Soirée années 80-90 Lac Vert Plage Doulcon vendredi 8 mai 2026.
Doulcon
Soirée années 80-90
Lac Vert Plage 3 rue de la Gare Doulcon Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La saison des animations du snack bar du Lac Vert est lancée ! Rendez-vous ce samedi soir pour une soirée années 80-90, une ambiance conviviale et festive est attendue ! Pour l’occasion, un barbecue 3 viandes est proposé (12€ par personne).
Sur réservation uniquement en téléphonant au snack-bar du Lac.Tout public
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Lac Vert Plage 3 rue de la Gare Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 7 85 87 46 30
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English :
The Lac Vert snack bar’s entertainment season is off to a flying start! Rendezvous this Saturday evening for an 80s and 90s party, in a convivial and festive atmosphere! For the occasion, we’re offering a 3-meat barbecue (12? per person).
Reservations only by phoning the Lac snack-bar.
L’événement Soirée années 80-90 Doulcon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE