Soirée Années 80-90 Gannat

Soirée Années 80-90

Centre Socioculturel Gannat Allier

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 02:00:00

2025-11-15

L’association Destroyer Pigs vous invite à une soirée endiablée pour revivre les hits des Années 80 et 90 ! Ambiance garantie. Sandwichs et buvette sur place. Préparez vos meilleurs pas de danse !

Centre Socioculturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 03 68 33 destroyer_pigs@gmail.com

English :

The Destroyer Pigs association invites you to a wild evening of 80s and 90s hits! Atmosphere guaranteed. Sandwiches and refreshments available. Get your best dance moves ready!

German :

Der Verein Destroyer Pigs lädt Sie zu einem wilden Abend ein, an dem Sie die Hits der 80er und 90er Jahre wieder aufleben lassen können! Die Stimmung ist garantiert. Sandwiches und Erfrischungsgetränke vor Ort. Bereiten Sie Ihre besten Tanzschritte vor!

Italiano :

L’associazione Destroyer Pigs vi invita a una serata scatenata di successi anni ’80 e ’90! Atmosfera garantita. Panini e rinfreschi disponibili. Preparate i vostri migliori passi di danza!

Espanol :

La asociación Destroyer Pigs te invita a una noche salvaje de éxitos de los 80 y 90 Ambiente garantizado. Bocadillos y refrescos disponibles. ¡Prepara tus mejores pasos de baile!

