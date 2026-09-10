Soirée Années 80-90 Hilsenheim
samedi 21 novembre 2026 · Hilsenheim
Informations pratiques
Hilsenheim
Soirée Années 80-90
61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Revivez les années 80 en musique.
Retour de la célèbre soirée année 80 90, animée par un DJ ! Pour plus de fun, venez déguidés avec un accessoire jaune.
Au menu : bouchées à la reine, pâtes dessert et café. .
61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 33 16 73 verolabb@free.fr
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English :
Relive the 80’s in music.
L’événement Soirée Années 80-90 Hilsenheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Grand Ried
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