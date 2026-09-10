UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hilsenheim

Soirée Années 80-90 Hilsenheim

samedi 21 novembre 2026 · Hilsenheim

Soirée Années 80-90 Hilsenheim

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
61 rue d'Ebersmunster
Ville
67600 Hilsenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hilsenheim

Soirée Années 80-90

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Revivez les années 80 en musique.
Retour de la célèbre soirée année 80 90, animée par un DJ ! Pour plus de fun, venez déguidés avec un accessoire jaune.

Au menu : bouchées à la reine, pâtes dessert et café.   .

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 33 16 73  verolabb@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the 80’s in music.

L’événement Soirée Années 80-90 Hilsenheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Hilsenheim (Bas-Rhin)