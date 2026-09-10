SOIRÉE ANNÉES 80/90 Le Grès
samedi 3 octobre 2026 · Le Grès
Informations pratiques
Le Grès
SOIRÉE ANNÉES 80/90
SALLE DES FÊTES Le Grès Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
À vos costumes, prêts, partez !
Soyez prêt pour le carnaval du village !
Le Comité des Fêtes vous propose une soirée festive pour cette rentrée, sur le thème des années 80/90. Nous vous attendons pour une soirée haute en couleurs et en musique ! Repas : truffade saucisse + dessert et boisson sur réservation. 15 .
SALLE DES FÊTES Le Grès 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 11 comite.des.fetes@legres.fr
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English :
Get ready, get set, go!
Get ready for the village carnival!
L’événement SOIRÉE ANNÉES 80/90 Le Grès a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE