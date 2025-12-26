SOIRÉE ANNÉES 80’ & 90’, Domaine El Campo Salle de réception Mées
SOIRÉE ANNÉES 80’ & 90’
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Soirée musicale placée sous le signe des années 80 et 90, animée par DJ Vince, proposant un voyage musical à travers les tubes cultes qui ont marqué plusieurs générations. Un moment festif et convivial, avec bar et restauration sur place.
À partir de 19h30 ouverture du bar et restauration sur place (tapas), avec mange-debout à disposition.
À 21h animation musicale et ouverture de la piste de danse.
Fin de la soirée à 1h. .
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr
