SOIRÉE ANNÉES 80’ & 90’, Domaine El Campo Salle de réception Mées

SOIRÉE ANNÉES 80’ & 90’

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes

Soirée musicale placée sous le signe des années 80 et 90, animée par DJ Vince, proposant un voyage musical à travers les tubes cultes qui ont marqué plusieurs générations. Un moment festif et convivial, avec bar et restauration sur place.

À partir de 19h30 ouverture du bar et restauration sur place (tapas), avec mange-debout à disposition.

À 21h animation musicale et ouverture de la piste de danse.

Fin de la soirée à 1h. .

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr

