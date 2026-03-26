Soirée années 80/90 Le Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Soirée années 80/90

Le Jean Jaurès 53 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Préparez-vous à replonger dans les tubes cultes des années 80 et 90 avec Stephane Blondel aux platines.

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Le Jean Jaurès 53 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 70 82 vrej.bedrossian@laposte.net

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English :

Get ready to dive back into the cult hits of the 80s and 90s with Stephane Blondel on the decks.

L’événement Soirée années 80/90 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme