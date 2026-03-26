Soirée années 80/90 Le Jean Jaurès Romans-sur-Isère
Soirée années 80/90 Le Jean Jaurès Romans-sur-Isère vendredi 27 mars 2026.
Soirée années 80/90
Le Jean Jaurès 53 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Préparez-vous à replonger dans les tubes cultes des années 80 et 90 avec Stephane Blondel aux platines.
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Le Jean Jaurès 53 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 70 82 vrej.bedrossian@laposte.net
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English :
Get ready to dive back into the cult hits of the 80s and 90s with Stephane Blondel on the decks.
L’événement Soirée années 80/90 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme
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